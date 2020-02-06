IBU доверил РУСАДА тестировать половину российских биатлонистов из своего пула

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) передал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) права на тестирование около половины российских спортсменов, которые находились в пуле организации. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

До октября в пуле тестирования IBU находилось 57 российских биатлонистов, которые проверялись Международным агентством по тестированию (ITA). Сейчас более половины из этого числа тестируются уже РУСАДА.

"В октябре мы согласовали список спортсменов, которые перейдут в наш пул тестирования, - сообщила Пахноцкая. - Сейчас в международному пуле осталось около половины из первоначального списка, РУСАДА же тестирует 61 биатлониста. 35 находятся в национальном регистрируемом пуле, 26 - в расширенном".

Российские биатлонисты в прошлом году проверялись на допинг чаще биатлонистов из других стран. Это является одним из условий восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации. В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.