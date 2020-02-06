Фридзон примет участие в конкурсе трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 6 февраля. Единая лига ВТБ объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет после первой четверти Матча звезд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В конкурсе примут участие Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Максим Григорьев ("Парма"), Малкольм Хилл ("Астана"), Бранко Миркович ("Цмоки-Минск").

У каждого участника будет одна минута, чтобы пройти пять стоек, в каждой из которых будет по пять мячей (четыре мяча ценностью в одно очко и один мяч ценностью в два очка). В финал конкурса выйдут два лучших снайпера. В случае равного результата будет проведен тай-брейк, в котором время на броски составит 24 секунды.

В прошлом году победителем конкурса стал Фридзон.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене".