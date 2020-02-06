{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Фридзон примет участие в конкурсе трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Он стал победителем этого конкурса в прошлом году

ТАСС, 6 февраля. Единая лига ВТБ объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет после первой четверти Матча звезд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В конкурсе примут участие Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Максим Григорьев ("Парма"), Малкольм Хилл ("Астана"), Бранко Миркович ("Цмоки-Минск").

У каждого участника будет одна минута, чтобы пройти пять стоек, в каждой из которых будет по пять мячей (четыре мяча ценностью в одно очко и один мяч ценностью в два очка). В финал конкурса выйдут два лучших снайпера. В случае равного результата будет проведен тай-брейк, в котором время на броски составит 24 секунды.

В прошлом году победителем конкурса стал Фридзон.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене".

Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Чемпион ОИ по плаванию Скуман дисквалифицирован на один год из-за допинга
Дисквалификация 39-летнего спортсмена отсчитывается с 18 мая 2019 года, у него есть право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС