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Допинг в спорте

Чемпион ОИ по плаванию Скуман дисквалифицирован на один год из-за допинга

Дисквалификация 39-летнего спортсмена отсчитывается с 18 мая 2019 года, у него есть право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде
Роланд Скуман EPA/Hannibal Hanschke
Описание
Роланд Скуман
© EPA/Hannibal Hanschke

ТАСС, 6 февраля. Южноафриканский пловец Роланд Скуман дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Сообщается, что в пробе 39-летнего спортсмена найдены гормоны и метаболические модуляторы. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 мая 2019 года. Также отмечается, что Скуман может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Скуман является победителем Олимпийских игр 2004 года в эстафете, также на его счету серебро (100 м) и бронза (50 м) Олимпийских игр в Афинах. Также Скуман является трехкратным чемпионом мира, обладателем серебряной и бронзовой медали международного первенства.

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Допинг
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