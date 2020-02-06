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Футбол в России

Кикнадзе: "Локомотив" не начинал переговоров с футболистом Чорлукой о новом контракте

Хорват выступает за московский клуб с 2012 года
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" еще не начинал переговоров о новом контракте с защитником команды Ведраном Чорлукой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Василий Кикнадзе.

Ранее в четверг портал "Чемпионат" сообщил, что 34-летний футболист подписал контракт с командой на один год с возможностью продления еще на один.

"Мы будем счастливы заключить новое соглашение с нашим капитаном. Ведран в команде с 2012 года, и все это время мы восхищаемся его игровыми и человеческими качествами. Однако информация о достигнутых договоренностях пусть останется на совести опубликовавших, так как переговоры еще не начались", - сказал Кикнадзе.

Чорлука в текущем сезоне провел в составе "Локомотива" 25 матчей во всех турнирах. Футболист перешел в столичную команду в 2012 году, всего за это время он провел в составе клуба во всех турнирах 201 матч, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Он становился чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и один раз побеждал в Суперкубке (2019).

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