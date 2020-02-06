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Шведские хоккейные игры

Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура

Встреча завершилась со счетом 0:3
Александр Самонов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Самонов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Хельсинки.

За финскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (1-я минута), Юлиус Няттинен (6) и Юлиус Юнттила (7).

После третьей пропущенной шайбы в сборной России произошла замена вратаря. Вместо Тимура Билялова на льду появился Александр Самонов, который стал лучшим игроком матча в составе россиян.

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Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами.

В общем зачете Евротура сборная России занимает третье место, набрав семь очков. Столько же в активе шведов, но российские хоккеисты опережают скандинавов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Лидирует в таблице сборная Финляндии с 14 очками, на втором месте команда Чехии (11).

Атмосфера вокруг матча

Публика на свою сборную всегда в Хельсинки ходит охотно. А в этот раз зрителям сделали бонус - при входе в ледовый дворец им дарили небольшие настольные лампы, украшенные львом, который является символом финской команды. Внутри арены болельщики, помимо свитеров, шапок и бейсболок с символикой "львов", могли купить и недавно изданную книгу, повествующую о победе сборной Финляндии на последнем чемпионате мира.

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Книга содержит в себе подробное повествование о том, как рождался этот успех, достигнутый практически без игроков Национальной хоккейной лиги, множество цветных фотографий, в том числе с матчей мирового первенства, статистику. Неслучайно книга начинается с описания перипетий Кубка Карьяла в ноябре 2018 года - именно тогда начала строиться команда, которая спустя полгода сенсационно выиграла золото мирового первенства.

Автор Харри Пиринен в ходе работы над книгой поговорил со всеми игроками, тренерами и остальными, кто был причастен к этой победе. "С Юккой Ялоненом (главным тренером сборной Финляндии - прим. ТАСС) я еще общался, когда писал о победе его молодежной сборной на чемпионате мира четыре года назад, мы давно знаем друг друга", - сказал он корреспонденту ТАСС.

За полтора часа до игры на льду ледового дворца укороченный по времени матч провели ветераны шведского и финского хоккея, которые участвовали в победном для финнов чемпионате мира 1995 года. А на предматчевой церемонии Ялонен получил приз лучшему тренеру Финляндии по итогам прошлого года.

Ход матча

Хозяева ошеломили россиян с самых первых секунд матча - сразу после вбрасывания неудачный рикошет в зоне сборной России привел к передаче вразрез и выходу один на один с Биляловым, но вратарь "Ак Барса" команду выручил. Однако вскоре он не справился с броском Пулккинена в дальний угол. В первом периоде финны огорчили Билялова еще дважды: сначала Няттинен реализовал выход один на один, а затем Юнттила после подправил шайбу после броска от синей линии. Третья шайба вынудила тренерский штаб вместо Билялова выпустить Самонова, который в итоге был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.

В своей зоне финны, в основном, ничего опасного создать подопечным Алексея Кудашова не давали. В атаке у россиян шайба держалась только у тройки Ивана Морозова, в результате чего два голевых момента имел Василий Подколзин. Но после первого периода эта тройка сникла под давлением соперника. По-настоящему опасных моментов в оставшееся время россияне так и не создали.

Шведские хоккейные игры
КомандыИВВОВБПОПБПШО
Финляндия11000003-03
Чехия00000000-00
Швеция00000000-00
Россия10000010-30
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Финляндия740011119-1414
Чехия621110017-1311
Россия710200417-217
Швеция620010314-197
Теги
РоссияШведские хоккейные игры
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Шведские хоккейные игры
Кудашов: вместо Билялова в матче Евротура с финнами должен был играть другой вратарь
Билялов был заменен на седьмой минуте первого периода на Александра Самонова после трех пропущенных шайб
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