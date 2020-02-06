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Шведские хоккейные игры

Эксперт: у сборной России не нашлось лидера в матче Еврохоккейтура с финнами

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, голкипер Александр Самонов - единственный, кто сыграл очень хорошо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборной России по хоккею не хватило лидера в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Вынесенная встреча Шведских хоккейных игр прошла в четверг в Хельсинки. Сборная Финляндии одержала победу со счетом 3:0.

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"Не нашлось ветеранов и лидеров, которые могли бы потащить за собой команду. Получается, что у нас кроме ребят, которые играют в ЦСКА и СКА никого нет - это проблема. Второй команды нет. Финны здорово сыграли в обороне, а у нас никаких новых идей не было видно", - отметил Кожевников.

"Молодая команда, у ребят было большое желание, но и много ошибок. Была видна несыгранность у всех троек, кроме звена Ивана Морозова, с которым играли Василий Подколзин и Кирилл Марченко. Было очень много брака у защитников - или это финны здорово сыграли и не давали раскатиться, или наши нападающие плохо открывались. Первая игра для молодых всегда тяжелая", - добавил он.

Сборная России пропустила три шайбы в первые семь минут игры, после чего вратарь Тимур Билялов был заменен на Александра Самонова. "Голы в начале встречи - чисто вратарские ошибки, правильно, что его заменили. Самонов здорово сыграл, много выручил, у финнов было намного больше голевых моментов. Самонов - единственный, кто сыграл очень хорошо", - заключил Кожевников.

В следующем матче Шведских игр сборная России сыграет командой хозяев турнира 8 февраля.

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Шведские хоккейные игры
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