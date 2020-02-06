Кудашов: сборной России по хоккею нужно было играть с финнами агрессивнее в атаке

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеистам в матче Шведских игр с финнами надо было играть агрессивнее в атаке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Россияне потерпели поражение в первом матче Шведских игр, уступив команде Финляндии со счетом 0:3.

"Прозевали начало, хотя настраивали ребят на другую скорость, здесь все же быстрый хоккей. Считаю, что со второго периода мы выравнили игру, единственное, не хватило завершения, - сказал Кудашов. - Мягенько играли в атаке, надо было сыграть агрессивней. Игра пошла равной, где-то с нашим интересом, но голов это нам не принесло".

В следующем матче 8 февраля россияне в Стокгольме сыграют против шведов.