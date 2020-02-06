Кудашов: вместо Билялова в матче Евротура с финнами должен был играть другой вратарь

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею не планировал заявлять в качестве основного вратаря на матч Шведских игр с финнами Тимура Билялова. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Россияне потерпели поражение в первом матче Шведских игр, уступив команде Финляндии со счетом 0:3. Билялов был заменен на Александра Самонова в первом периоде после трех пропущенных шайб на седьмой минуте. Вне заявки остался Игорь Бобков.

"Там была нештатная ситуация: мы планировали сначала, что будет играть другой вратарь, который приболел немного", - сказал Кудашов.

"Он [Билялов] в нормальном состоянии. У нас есть люди, которые помогают, занимаются с вратарями, есть тренеры вратарей", - добавил он.

В следующем матче 8 февраля сборная России в Стокгольме сыграет против шведов.