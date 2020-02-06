Самонов: Бобков не сыграл с финнами в матче Еврохоккейтура из-за недомогания

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Игорь Бобков не сыграл в матче третьего этапа Евротура с финнами по причине недомогания. Об этом журналистам рассказал голкипер команды Александр Самонов.

Россияне потерпели поражение в первом матче Шведских игр, уступив команде Финляндии со счетом 0:3. Самонов вышел на лед вместо Тимура Билялова на седьмой минуте матча после трех пропущенных шайб. Бобков остался вне заявки.

"У Игоря было недомогание, решили перестраховаться. Всегда в голове держу, что всегда надо быть готовым к такому повороту событий, - сказал Самонов. - Допустили немного ошибок после старта, может, сказалось волнение, из-за которого пропустили. Потом собрались, начали показывать неплохой хоккей, думаю, в последующих играх мы наверстаем".

Самонов рассказал, когда он понял, что выйдет на лед. "Понял, когда судья показал на центр после просмотра гола. Тогда мне и сказали, чтобы выходил, такое у меня бывало. Я уже был немного разогретый, поэтому вошел в игру быстро", - вспомнил он.

Игра против финнов стала третьей подряд без пропущенных шайб для Самонова. До этого в Континентальной хоккейной лиге он не пропустил в матчах СКА с "Авангардом" и "Спартаком", которые завершились с одинаковым счетом 1:0. "Хорошо удается играть. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось", - сказал Самонов.

В следующем матче 8 февраля сборная России в Стокгольме сыграет против шведов.