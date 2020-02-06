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Шведские хоккейные игры

Киселевич: российские хоккеисты получили огромный опыт в матче Евротура с финнами

Россияне уступили со счетом 0:3

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею получили огромный опыт в стартовом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом журналистам рассказал капитан российской сборной Богдан Киселевич.

Встреча была вынесенной в рамках Шведских игр и прошла в четверг в Хельсинки. Сборная Финляндии одержала победу со счетом 3:0. В составе российской команды дебютировали девять игроков.

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"Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны. Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра - огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат", - отметил Киселевич.

"Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за все хорошее. Ребята сейчас уже поняли скорости, и в реализации надо добавить. Мы не делаем скидку на количество дебютантов - это первая сборная. Завтра потренируемся и дальше будет только лучше", - добавил капитан сборной России.

Российские хоккеисты ни разу не реализовали численное преимущество, имея четыре попытки. "Не очень хорошо двигали шайбу и в завершающей стадии, когда надо было отдать пас или бросить, эти моменты хромали", - сказал Киселевич.

В следующем матче Шведских игр сборная России сыграет с командой хозяев турнира 8 февраля в Стокгольме.

Теги
Шведские хоккейные игры
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