Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура

Россияне потерпели поражение в первом матче Шведских игр, уступив команде Финляндии со счетом 0:3. В составе сборной России выступали шестеро серебряных призеров чемпионата мира среди молодежных команд этого года.

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр. Такое мнение высказал нападающий россиян Денис Зернов.

"Во втором и третьем периоде мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить. То, что у нас молодой состав - не оправдание, - сказал Зернов. - Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием. Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы".

"Пришлось отыгрываться, надо было больше играть на ворота, попроще действовать, но мы не смогли забить", - добавил он.

В следующем матче 8 февраля сборная России в Стокгольме сыграет против шведов. "Все будет отлично: надо побыстрее восстановиться, поспать, подготовиться к следующей игре и разобрать соперника. Настроиться с хорошей головой", - отметил Зернов.