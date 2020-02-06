ЦСКА в гостях проиграл "Олимпиакосу" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 6 февраля. Российский ЦСКА со счетом 59:72 проиграл греческому "Олимпиакосу" в гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 20 очков. В составе греческого клуба больше всех очков на свой счет записал легкий форвард Костас Папаниколау (19). Центровой "Олимпиакоса" Никола Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 12 подборов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, одержав в 24 матчах 16 побед. "Олимпиакос" идет 11-м, греческая команда победила 10 раз и потерпела 14 поражений.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой" 21 февраля, "Олимпиакос" днем ранее примет французский "Вийёрбан".