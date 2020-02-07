Роковое начало. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 0:3 в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура. Подопечные Алексея Кудашова пропустили три безответные шайбы уже в начале стартового периода.

Игра против финнов должна была стать серьезной проверкой для молодой российской команды. Однако опыт участия в матчах молодежного чемпионата мира и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не помог. Финны сами выступали не в оптимальном составе, но добились победы благодаря грамотной тактике, которой и опасался до матча Кудашов.

На игру российской сборной могла повлиять и внеплановая замена вратаря. Изначально против финнов должен был сыграть Игорь Бобков. Однако еще на утренней раскатке стало известно, что вместо него выйдет Тимур Билялов.

"Произошла неприятная ситуация. Мы планировали сначала, что будет играть другой вратарь, но он приболел немного", - вспомнил после матча Кудашов. Начинавший игру в запасе Александр Самонов позже сказал, что у Бобкова было небольшое недомогание.

Неудачный дебют в сборной Билялова

Дебют Билялова в национальной команде получился неудачным. После стартового вбрасывания рикошет привел к выходу форварда финнов один на один с вратарем "Ак Барса". Билялов с этим выпадом справился, но в следующей атаке пропустил от нападающего московского "Динамо" Тему Пулккинена. Он выкатился из угла и послал шайбу в дальний угол ворот.

Финны действовали опаснее в атаке, чем россияне. У подопечных Кудашова в первом периоде можно было отметить только звено петербургского СКА, состоящее из Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина. Партнеры дважды выводили на ударную позицию Подколзина, но форвард оба момента не реализовал. Хозяева же поймали россиян на неудачной атаке - Юлиус Няттинен, игравший в звене с представителями КХЛ Пулккиненом и Йори Лехтерей (СКА), забил Билялову после выхода один на один.

Практически сразу после этого Юлиус Юнттила подправил шайбу после броска с синей линии. Шла только седьмая минута встречи, а Билялова уже заменил Самонов, который понял, что выйдет на лед, когда судья после просмотра эпизода с голом указал на центр. "Тогда мне и сказали, чтобы выходил, такого еще не происходило. Я уже был немного разогретый, поэтому вошел в игру быстро", - вспомнил голкипер после встречи.

При счете 3:0 финны не стали добивать соперника, а методично устраняли любые попытки россиян соорудить опасный момент. С каждой минутой уверенность в их победе стремительно увеличивалась.

Самонов по итогам матча был признан лучшим игроком в составе сборной России, так как не раз спасал команду от гола. Вратарь СКА уже третью встречу подряд проводит без пропущенных шайб. Ранее это происходило в матчах КХЛ против омского "Авангарда" и московского "Спартака", которые были выиграны с одинаковым счетом 1:0. "Хорошо удается играть, надеюсь, дальше так продолжится", - сказал Самонов.

Игру будут менять

Как отметил Кудашов, второй и третий периоды в матче со сборной Финляндии дали повод для оптимизма. Первый же игровой отрезок его команда "проспала".

"Прозевали начало, хотя настраивали ребят на другую скорость, здесь быстрый хоккей. Считаю, что со второго периода мы сделали игру равной, не хватило завершения. Мягко играли в атаке, надо было действовать агрессивнее", - сказал он.

Тренер отметил, что штаб говорил с игроками о различиях взрослого и молодежного хоккея. "Мы настраивали ребят, говорили им, но они этого не поймут, пока они сами не убедятся. Тут скорости другие, силовая борьба другая, надо быстрее бегать, соображать, шайбы передавать. Когда они подстроились, стало получаться", - подчеркнул специалист.

Кудашов отметил игру тройки СКА и связки Андрея Светлакова с Максимом Маминым, к которым во втором периоде перевели Григория Денисенко. "Команда уже поняла, что ее ждет в следующих матчах. С первой смены со шведами начнем иначе играть", - подчеркнул главный тренер.

Победа сборной Швеции в параллельном матче над командой Чехии в Стокгольме (2:1) отбросила сборную России на последнее место в общем зачете Евротура, в активе команды всего семь очков. Благодаря своему успеху на первое место с 14 очками поднялись финны, вторыми пока остаются чехи (11). В пятницу сборные Финляндии и России переедут в Стокгольм. В субботу россияне проведут матч с хозяевами турнира (начало - 18:15 мск), а на следующий день - с чехами (14:15 мск).