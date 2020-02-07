Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч звезд НБА

ТАСС, 7 февраля. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из "Милуоки" Яннис Адетокунбо в рамках драфта выбрали составы своих команд на Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Оба баскетболиста стали капитанами команд, так как набрали наибольшее количество голосов болельщиков. Стартовые пятерки были определены ранее. Вместе с Адетокунбо на паркет с первых минут выйдут Джоэль Эмбиид ("Филадельфия"), Кемба Уокер ("Бостон"), Паскаль Сиакам ("Торонто") и Трей Янг ("Атланта"). В стартовую пятерку команды Джеймса также вошли Лука Дончич ("Даллас"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс").

Запасными команды Адетокунбо стали Бэм Адебайо ("Майами"), Джимми Батлер ("Майами"), Руди Гобер ("Юта"), Брэндон Ингрэм ("Нью-Орлеан"), Кайл Лоури ("Торонто"), Крис Миддлтон ("Милуоки") и Донован Митчелл ("Юта"). Джеймс выбрал в свою команду Николу Йокича ("Денвер"), Дамиана Лилларда ("Портленд"), Криса Пола ("Оклахома"), Домантаса Сабониса ("Индиана"), Бена Симмонса ("Филадельфия"), Джейсона Тейтума ("Бостон") и Расселла Уэстбрука ("Хьюстон").

Возглавил сборные специалисты, чьи команды к началу февраля 2020 года имели наибольший процент побед в конференции. Однако наставником не смог стать Майк Буденхольцер ("Милуоки"), так как он руководил командой в прошлом коду, его место в сборной Адетокунбо занял Ник Нёрс ("Торонто"). Команду Джеймса возглавил тренер "Лейкерс" Фрэнк Вогель.

Матч звезд НБА пройдет 17 февраля в Чикаго.