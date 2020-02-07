Три очка Свечникова принесли "Каролине" победу над "Аризоной" в матче НХЛ

ТАСС, 7 февраля. "Каролина" обыграла "Аризону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей дублями отметились российский нападающий Андрей Свечников (26-я и 32-я минуты) и Себастьян Ахо (42, 60). Также шайбу забросил Джейкоб Славин (30). У проигравших отличились Александр Голигоски (16), Кристиан Дворак (25) и Конор Гарланд (44).

Свечников также сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом Ахо. В активе 19-летнего форварда теперь 50 (22 шайбы + 28 передач) очков в 54 матчах. Свечников был признан лучшим игроком встречи.

"Каролина" занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 65 очков в 54 матчах. "Аризона" идет четвертой (в зоне плей-офф) в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 61 очко после 56 встреч. В следующем матче "Каролина" 9 февраля в гостях сыграет с "Вегасом". "Аризона" днем ранее на выезде встретится с "Бостоном".

В другом матче дня "Виннипег" в гостях победил "Сент-Луис" со счетом 4:2. Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов сделал результативную передачу. В активе хоккеиста 7 (1+6) очков в сезоне.