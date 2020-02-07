"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон". Летунов забросил дебютную шайбу в НХЛ

ТАСС, 7 февраля. "Эдмонтон" дома проиграл "Сан-Хосе" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Сэм Ганье (5-я минута), Коннор Макдэвид (6) и Этан Беар (47), у гостей отличились Тимо Майер (12-я и 46-я минуты), Эвандер Кейн (19), российский нападающий Максим Летунов (28), Стефан Ноусен (33) и Кевин Лабанк (53).

Летунов отметился дебютной шайбой в НХЛ в своем втором матче в лиге. Он провел на площадке 8 минут 23 секунды, сделав два броска. 23-летний уроженец Москвы стал первым россиянином, пробившимся в НХЛ через американскую студенческую лигу.

"Эдмонтон" занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 54 матчах. "Сан-Хосе" идет 13-м на Западе, в активе команды 52 очка в 55 играх. В следующем матче "Эдмонтон" примет "Нэшвилл" 9 февраля, "Сан-Хосе" сыграет дома с "Калгари" 11 февраля.