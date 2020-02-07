{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Российская лыжница Колено дисквалифицирована на два года за применение допинга

Отсчет дисквалификации ведется с 17 августа 2018 года

ТАСС, 7 февраля. Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала спортсменку Александру Колено на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство.

Колено нарушила пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил - наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.

Отсчет дисквалификации 20-летней спортсменки ведется с 17 августа 2018 года.

Колено не принимала участия в крупных международных турнирах и не занимала призовые места на ведущих внутрироссийских соревнованиях.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Александр Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Балтику"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС