Российская лыжница Колено дисквалифицирована на два года за применение допинга

ТАСС, 7 февраля. Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала спортсменку Александру Колено на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство.

Колено нарушила пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил - наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.

Отсчет дисквалификации 20-летней спортсменки ведется с 17 августа 2018 года.

Колено не принимала участия в крупных международных турнирах и не занимала призовые места на ведущих внутрироссийских соревнованиях.