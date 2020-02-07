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Допинг в спорте

РУСАДА в январе 2020 года проверило на допинг более 200 российских легкоатлетов

Второе место по числу тестируемых в январе представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первый месяц 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в январе было протестировано 202 отечественных легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых в январе представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (50). Также были проверены 34 лыжника, 32 представителя гребли на байдарках и каноэ, 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца.

Всего в январе 2020 года РУСАДА протестировало 678 спортсменов, их которых 19 прошли проверку дважды.

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Допинг
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