РУСАДА в январе 2020 года проверило на допинг более 200 российских легкоатлетов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первый месяц 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в январе было протестировано 202 отечественных легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых в январе представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (50). Также были проверены 34 лыжника, 32 представителя гребли на байдарках и каноэ, 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца.

Всего в январе 2020 года РУСАДА протестировало 678 спортсменов, их которых 19 прошли проверку дважды.