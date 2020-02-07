Александр Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

В среду издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров выступающего в первенстве Олимп -Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Балтика" Александра Шендерюка-Жидкова сообщило о том, что калининградцы ведут переговоры с Кокориным, чей контракт с "Зенитом" истекает летом 2020 года. В настоящее время форвард находится на тренировочном сборе в Турции в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду", - заявил Кокорин. На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в "Зените-2", нападающий ответил: "Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос".

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. В день объявления о переходе в команду из Краснодарского края "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал вышедший на поле с первых минут с капитанской повязкой Кокорин. Позднее он также в статусе капитана петербуржцев сыграл против австрийского "Зальцбурга" (3:6).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры с "Аль-Увайнахом" заявил, что считает Кокорина игроком, способным усилить сине-бело-голубых. 1 февраля он также высказался в поддержку нападающего, сказав, что не видит ни одной причины для отправки футболиста в аренду, отметив, что решение по этому вопросу принимается на уровне руководства клуба.

Карьера Александра Кокорина

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.