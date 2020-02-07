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Допинг в спорте

Восемь фигуристов проверены РУСАДА на допинг в январе, в том числе Щербакова и Туктамышева

Также в этот список попал чемпион Европы Дмитрий Алиев
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Восемь российских фигуристов прошли тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе 2020 года. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в числе восьми есть серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в австрийском Граце Анна Щербакова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Щербакова, завоевав серебро на континентальном первенстве, обеспечила себе право выступить на мартовском чемпионате мира в Монреале, Туктамышева рассматривается тренерским штабом сборной на этот турнир в качестве запасной.

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Вместе с Щербаковой и Туктамышевой в январе были проверены РУСАДА на допинг чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев, победители последнего континентального первенства в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры чемпионата Европы - 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также серебряный призер чемпионата Европы 2019 года одиночник Александр Самарин, показавший в Граце десятый результат.

Щербакова, Алиев, Бойкова, Козловский, Павлюченко и Ходыкин вошли в состав команды на чемпионат мира в Канаде.

В 2019 году самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами стали чемпионка Европы - 2020 одиночница Алена Косторная и бронзовый призер того же турнира в танцах на льду Иван Букин, которые были проверены по четыре раза.

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Допинг
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