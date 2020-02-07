Допинг-пробу "Б" чемпиона мира по боксу Беспутина вскроют в течение 10 дней

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина должна быть вскрыта в ближайшие 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

"Допинг-проба "Б" должна быть вскрыта в течение 10 дней", - сказал собеседник агентства.