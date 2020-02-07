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Бокс

Допинг-пробу "Б" чемпиона мира по боксу Беспутина вскроют в течение 10 дней

Россиянин провалил допинг-тест после поединка с Раджабом Бутаевым
Альфредо Бланко и Александр Беспутин AP Photo/Damian Dovarganes
Описание
Альфредо Бланко и Александр Беспутин
© AP Photo/Damian Dovarganes

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина должна быть вскрыта в ближайшие 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

"Допинг-проба "Б" должна быть вскрыта в течение 10 дней", - сказал собеседник агентства.

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Допинг-тест Беспутина после титульного поединка показал положительный результат. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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