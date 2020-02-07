Допинг-пробу "Б" чемпиона мира по боксу Беспутина вскроют в течение 10 дней

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина должна быть вскрыта в ближайшие 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в WBA.
"Допинг-проба "Б" должна быть вскрыта в течение 10 дней", - сказал собеседник агентства.
Допинг-тест Беспутина после титульного поединка показал положительный результат. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.
На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.