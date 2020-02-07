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Футбол в России

Комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу Кубка России

Комитет также поддержал проекты реформ юношеских футбольных лиг и первенства России среди молодежных команд

ТАСС, 7 февраля. Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) поддержал реформу структуры проведения Кубка России по футболу на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Комитет предложил исполкому организации на очередном заседании рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон-2020/21.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Как позднее сообщил ТАСС президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, согласно плану РФС участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

Помимо этого, комитет профессионального футбола рекомендовал Ассоциации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) совместно с клубами ПФЛ дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства России по футболу среди команд ПФЛ с сезона-2020/21 и поддержал проекты реформ юношеских футбольных лиг и первенства России среди молодежных команд (с участием не более двух игроков старше возрастного ограничения в сезоне-2020/21).

Соответствующие реформы будут рассмотрены 13 февраля на заседании исполкома РФС.

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