"Трактор" и ЦСКА стали самыми тестируемыми РУСАДА клубами КХЛ в январе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" и московский ЦСКА стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в январе. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, по четыре игрока этих клубов были проверены на допинг в первый месяц 2020 года.

РУСАДА проверило челябинцев Антона Глинкина, Дмитрия Калинина, Артема Михеева и Александра Тридчикова, в составе армейского клуба были протестированы Артем Блажиевский, Богдан Киселевич, Ярослав Косов и Александр Попов.

Всего РУСАДА в январе протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В магнитогорском "Металлурге", владивостокском "Адмирале", уфимском "Салавате Юлаеве", московском "Спартаке" и омском "Авангарде" было проверено по три игрока, в нижнекамском "Нефтехимике" - один.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского "Локомотива" Андрей Марков (4 раза).