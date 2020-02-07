Матыцин: завоевание олимпийских медалей является только одним из приоритетов Минспорта РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Основной задачей Министерства спорта РФ является работа с населением, завоевание олимпийских медалей - только один из приоритетов деятельности ведомства. Об этом на встрече с представителями общественного совета при Министерстве спорта РФ заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Встреча проходит в пятницу в Москве.

"Сейчас важный период - мы находимся на этапе подготовки новой стратегии до 2030 года, и она связана с национальными целями. Основная задача - здоровье наших людей, наших детей", - сказал Матыцин.

"Чтобы повышались показатели демографии, чтобы были созданы комфортные условия в обществе. При безусловном уважении к олимпийским медалям, это только верх пирамиды, основная - работа с населением, работа с регионами", - добавил министр.