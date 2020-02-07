"Лыжня России" на Урале перенесена на другую трассу из-за карантинной зоны коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Место проведения "Лыжни России" в Екатеринбурге перенесено из-за карантинной зоны коронавируса, куда в пятницу привезли прилетевших из КНР граждан. Гонка пройдет 8 февраля на лыжной базе "Уралмаш", расположенной неподалеку от стадиона "Калининец", где ранее было запланировано спортивное мероприятие, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Екатеринбурга в пятницу.

Власти Свердловской области в рамках мер по недопущению распространения коронавируса организовали на базе оздоровительного центра "Бодрость" под Екатеринбургом площадку для наблюдения в течение 14 дней за гражданами Китая. Центр находится неподалеку от стадиона "Калининец", где планировалось проведение мероприятия.

"По решению администрации Орджоникидзевского района, главной площадкой "Лыжни России - 2020" в Орджоникидзевском районе станет лыжная база "Уралмаш", расположенная на улице Бакинских Комиссаров, 13. Ранее запланированный забег на трассе СОК "Калининец" не состоится по техническим и организационным причинам. Соревнования на базе "Уралмаш" пройдут завтра, 8 февраля, в плановом режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили ТАСС, что 7 февраля в санаторий доставят граждан КНР, прибывших в екатеринбургский аэропорт Кольцово утром в пятницу. Повышенное внимание именно к гражданам КНР обусловлено тем, что таким образом санврачам будет проще отслеживать состояние иностранцев, уточнили в ведомстве.

"Лыжня России" - открытая Всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане (провинция Хубэй) вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.