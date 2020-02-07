"Лыжня России" в Югорске перенесена из-за плохой погоды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. "Лыжня России" в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) перенесена с 8 на 21 февраля из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе местной администрации.

По данным регионального гидрометцентра, в Югорске 8 февраля прогнозируется мороз до минус 27 градусов и ветер до 2 м/с.

"Открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" перенесена. Это связано с понижением температуры и неблагоприятными погодными условиями. В такой мороз бегать нельзя. Там же малыши и школьники", - сказал собеседник агентства.

Он объяснил новую дату проведения соревнований. "В самый раз, чтобы не было накладок на иные запланированные мероприятия", - уточнил представитель пресс-службы.

"Лыжня России" - открытая Всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.