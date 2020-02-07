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Массовый спорт

Матыцин: децентрализация управления является проблемой российского спорта

Глава Минспорта отметил, что нужно использовать большие инвестиции, которые поступают в отрасль
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Децентрализация управления в отрасли является основной проблемой российского спорта. Об этом на встрече с представителями общественного совета при Министерстве спорта РФ заявил глава ведомства Олег Матыцин.

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Встреча проходит в пятницу в Москве.

"Не надо сидеть и ждать вызова, вызовы - они постоянно. Мир очень турбулентный, и международная ситуация, и развитие внутри страны динамично, - сказал Матыцин. - Спорт - индикатор этого развития, спорт как модель жизни. Наши дети должны понимать, каких результатов достигать, куда идти заниматься спортом, мы должны обеспечить их родителей занятиями спортом".

"Основная проблема - децентрализация управления в отрасли. Много организаций, но надо понять - мы играем на одном поле, инвестиции в спорт, внимание главы государства к спорту велики как никогда, - продолжил Матыцин. - Мы должны это использовать. Ответственность за это лежит на нас, мы ее понимаем, но при этом я готов работать в команде, готов выслушивать критику, но она должна быть конструктивной".

Действующий глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Матыцин 21 января указом президента РФ был назначен на пост министра спорта России.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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