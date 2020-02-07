Матыцин: децентрализация управления является проблемой российского спорта

Встреча проходит в пятницу в Москве.

"Не надо сидеть и ждать вызова, вызовы - они постоянно. Мир очень турбулентный, и международная ситуация, и развитие внутри страны динамично, - сказал Матыцин. - Спорт - индикатор этого развития, спорт как модель жизни. Наши дети должны понимать, каких результатов достигать, куда идти заниматься спортом, мы должны обеспечить их родителей занятиями спортом".

"Основная проблема - децентрализация управления в отрасли. Много организаций, но надо понять - мы играем на одном поле, инвестиции в спорт, внимание главы государства к спорту велики как никогда, - продолжил Матыцин. - Мы должны это использовать. Ответственность за это лежит на нас, мы ее понимаем, но при этом я готов работать в команде, готов выслушивать критику, но она должна быть конструктивной".

Действующий глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Матыцин 21 января указом президента РФ был назначен на пост министра спорта России.