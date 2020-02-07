Футболисты московского "Локомотива" были проверены на допинг на январском сборе в Испании

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг в январе пятерых футболистов Российской премьер-лиги, и все они оказались игроками московского "Локомотива". Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, спортсмены прошли тестирование на сборе в Испании.

С 14 по 27 января "Локомотив" находился на сборе в Малаге.

"Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC)", - сказала собеседница ТАСС.

Тестирование прошли вратарь Маринато Гилерме, полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук, а также нападающий Рифат Жемалетдинов.