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Футбол в России

Стадион "Нижний Новгород" стал претендентом на проведение финала Кубка России по футболу

Место проведения финала будет определено 13 февраля
Стадион "Нижний Новгород" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стадион "Нижний Новгород"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе финального матча Олимп - Кубка России по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

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Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.

"Нижегородская область действительно подавала заявку на проведение на стадионе "Нижний Новгород" финального матча Олимп - Кубка России по футболу 2020 года, - сказал Югов. - Вопрос о матчах национальной сборной на стадионе находится в проработке. Регион заинтересован в их проведении".

Ранее с заявками на проведение финала Кубка России в РФС обратились спортивные власти Ростовской области и Республики Мордовия, а также выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб "Урал". В середине января о готовности провести решающую игру турнира ТАСС сообщали в Министерстве спорта Калининградской области. Кроме того, в проведении этой встречи заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".

Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года, в 2009-м московский ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

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