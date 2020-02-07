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Футбол в России

Руководство ФК "Луч" планирует погасить долги по зарплате к концу февраля

Пятимесячная задолженность по выплате заработной платы в клубе образовалась с сентября 2019 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство владивостокского футбольного клуба "Луч", который выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), намерено выплатить накопившиеся долги по зарплате игрокам и сотрудникам до конца февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Пятимесячная задолженность по выплате заработной платы в "Луче" образовалась с сентября 2019 года. В целом долги клуба по разным статьям расходов за последние шесть лет превышают 320 миллионов рублей.

"Все сотрудники и футболисты получили зарплату за январь, к концу февраля обещают погасить остальные задолженности по заработной плате. Сейчас команда готовится ехать на сборы в Турцию, должна отправиться на следующей неделе", - сообщили в пресс-службе.

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 26 очков в 25 матчах. Первый матч весенней части команда сыграет на выезде 9 марта с ростовской "Чайкой".

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