{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Минспорт Калининградской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Решающая игра турнира запланирована на 13 мая

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Олимп - Кубка России по футболу 2020 года в Калининграде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Место проведения финала Олимп - Кубка России определится на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.

На эту тему
Минспорт Калининградской области готов принять финал Кубка России по футболу

"Мы подали заявку на проведение финала Кубка России. Теперь будем ждать решения от РФС", - заявила Ищенко.

Также она добавила, что министерство спорта планирует подать заявку на проведение матча Олимп - Суперкубка России 2020 года.

Ранее с заявками на проведение финала Олимп - Кубка России в РФС обратились власти Нижегородской области, Ростовской области и Республики Мордовия, а также выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб "Урал". Кроме того, в проведении этой встречи заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".

Финальные матчи Кубка России по футболу проводятся за пределами Москвы с 2010 года, в 2009 году столичный ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие игры турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
Сроки проведения первого раунда плей-офф КХЛ будут утверждены 12-14 февраля
Согласно регламенту, проведение первого раунда в Западной и Восточной конференциях запланировано с 1 по 14 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС