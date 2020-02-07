Минспорт Калининградской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Олимп - Кубка России по футболу 2020 года в Калининграде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Место проведения финала Олимп - Кубка России определится на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.