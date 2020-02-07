Минспорт Калининградской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Олимп - Кубка России по футболу 2020 года в Калининграде на одноименном стадионе, который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.
Место проведения финала Олимп - Кубка России определится на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.
"Мы подали заявку на проведение финала Кубка России. Теперь будем ждать решения от РФС", - заявила Ищенко.
Также она добавила, что министерство спорта планирует подать заявку на проведение матча Олимп - Суперкубка России 2020 года.
Ранее с заявками на проведение финала Олимп - Кубка России в РФС обратились власти Нижегородской области, Ростовской области и Республики Мордовия, а также выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб "Урал". Кроме того, в проведении этой встречи заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".
Финальные матчи Кубка России по футболу проводятся за пределами Москвы с 2010 года, в 2009 году столичный ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие игры турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).