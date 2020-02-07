{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Матыцин: спортивные организации России должны работать вместе для участия в ОИ с флагом

Глава Минспорта отметил, что ведомство со своей стороны сделает все необходимое для этого
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортивные организации должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие отечественной делегации на Олимпийских играх с государственным флагом и гимном. Об этом в пятницу на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
Матыцин: децентрализация управления является проблемой российского спорта

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Этап [подготовки к Играм] заключительный, в регионах есть свои проблемы, - сказал Матыцин. - Предлагаю их обсудить открыто. Министерство со своей стороны сделает все необходимое, чтобы процесс шел успешно при полном взаимодействии федераций".

"Понимаю, время непростое. Предлагаю медийную составляющую минимизировать - я имею в виду общение со спортсменами. Мы должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие делегации с нашим флагом, чтобы звучал гимн РФ - эта задача должна ставиться нами во главу угла прежде всего. Со стороны Минспорта мы сделаем все необходимое, чтобы исключить риски срыва мероприятий, обеспечить максимальное количество УТС (учебно-тренировочные сборы - прим. ТАСС) и во взаимодействии со всеми структурами мы должны эти задачи решить", - подчеркнул министр спорта РФ.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
СМИ: китайская теннисистка Ли На пожертвовала $430 тыс. на борьбу с коронавирусом
Спортсменка родом из города Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС