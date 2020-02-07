Матыцин: спортивные организации России должны работать вместе для участия в ОИ с флагом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортивные организации должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие отечественной делегации на Олимпийских играх с государственным флагом и гимном. Об этом в пятницу на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Этап [подготовки к Играм] заключительный, в регионах есть свои проблемы, - сказал Матыцин. - Предлагаю их обсудить открыто. Министерство со своей стороны сделает все необходимое, чтобы процесс шел успешно при полном взаимодействии федераций".

"Понимаю, время непростое. Предлагаю медийную составляющую минимизировать - я имею в виду общение со спортсменами. Мы должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие делегации с нашим флагом, чтобы звучал гимн РФ - эта задача должна ставиться нами во главу угла прежде всего. Со стороны Минспорта мы сделаем все необходимое, чтобы исключить риски срыва мероприятий, обеспечить максимальное количество УТС (учебно-тренировочные сборы - прим. ТАСС) и во взаимодействии со всеми структурами мы должны эти задачи решить", - подчеркнул министр спорта РФ.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.