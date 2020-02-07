Президент тульского "Арсенала" не приветствует возможную реформу Кубка России по футболу

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России. Позднее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС, что согласно плану Российского футбольного союза (РФС) участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.

"Мне кажется, что это неправильно, - сказал Аджоев. - То есть только первая пятерка, которая попадает в еврокубки, будет иметь улучшенное положение, а остальным что делать? Кубок должен быть для всех, все должны быть равны, ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться таким образом? Но я никому ничего не навязываю, окончательно решение примет исполнительный комитет".

В четверг комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу Кубка России. Окончательно решение будет принято на заседании исполкома союза 13 февраля.