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Летние олимпийские виды спорта

Солдатова может подать в суд на СМИ, распространивших информацию о ее попытке суициде

Спортсменка ответила на комментарий болельщика в своем Instagram
Александра Солдатова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 7 февраля. Российская гимнастка Александра Солдатова раздумывает подать в суд на тех, кто распространил новости о ее попытке покончить с собой. Об этом она написала в своем Instagram.

В комментариях записи к болельщикам, гимнастку спросили, собирается ли она подавать в суд на тех, кто распространял неправдивую информацию. "Да, я думаю над этим", - ответила Солдатова.

Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

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Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля, но собирается выступить в гала-концерте.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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