Солдатова может подать в суд на СМИ, распространивших информацию о ее попытке суициде

ТАСС, 7 февраля. Российская гимнастка Александра Солдатова раздумывает подать в суд на тех, кто распространил новости о ее попытке покончить с собой. Об этом она написала в своем Instagram.

В комментариях записи к болельщикам, гимнастку спросили, собирается ли она подавать в суд на тех, кто распространял неправдивую информацию. "Да, я думаю над этим", - ответила Солдатова.

Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.