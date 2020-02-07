Солдатова может подать в суд на СМИ, распространивших информацию о ее попытке суициде

ТАСС, 7 февраля. Российская гимнастка Александра Солдатова раздумывает подать в суд на тех, кто распространил новости о ее попытке покончить с собой. Об этом она написала в своем Instagram.
В комментариях записи к болельщикам, гимнастку спросили, собирается ли она подавать в суд на тех, кто распространял неправдивую информацию. "Да, я думаю над этим", - ответила Солдатова.
Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.
Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля, но собирается выступить в гала-концерте.
8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.