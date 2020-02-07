Матыцин: Россия активно работает над обеспечением чистоты спорта от допинга

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия проводит активную работу над обеспечением чистоты спорта от допинга. Об этом в пятницу журналистам по итогам заседания штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Реальные задачи я озвучил - создание максимально комфортных условий для подготовки спортсменов, - сказал Матыцин. - Мой посыл - чтобы мы не тратили время на изучение того, что уже сделано, важно сконцентрироваться на конструктивном подходе. Что касается проблем с участием сборной в Играх - сейчас будут рассмотрены претензии к РУСАДА в CAS. Мы уверены - есть все основания для защиты интересов наших спортсменов".

"Основная задача - участие наших спортсменов в Играх под российским флагом, чтобы звучал гимн в честь наших побед, надеюсь, их будет много, - добавил министр спорта. - Имидж России в глазах мировой общественности не подлежит сомнению. Мы в последние шесть лет показали высокий стандарт проведения международных спортивных форумов, многие из них были признаны лучшими. Что касается восстановления отношений с WADA, они конструктивные - мы понимаем задачи по антидопинговой работе, Россия активно работает по обеспечению чистоты спорта".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.