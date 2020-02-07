Шведский вратарь Юханссон сыграет в матче со сборной России по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон, выступающий за ЦСКА, сыграет против команды России на третьем этапе Евротура. Об этом журналистам сообщил главный тренер шведов Юхан Гарпенлёв.

Матч между сборными России и Швеции пройдет 8 февраля, начало в 18:15 мск. В матче с чехами в четверг (2:1) ворота защищал Магнус Хелльберг из санкт-петербургского СКА.

"Юханссон сыграет завтра", - сказал Гарпенлёв.

Тренер отметил наличие в составе сборной России большого числа молодых игроков. "Да, у сборной России немало игроков с молодежного чемпионата мира здесь выступят, и они талантливые ребята. Мы уважаем соперника, и нам нужно сыграть завтра здорово, чтобы победить", - отметил он.

В составе сборной Швеции выступает лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира 19-летний Самуэль Фагемо. "Завтра он сыграет, это отличный игрок, тем более что в Швеции нет сейчас таких бомбардиров, как он. Он с нетерпением ждет завтрашнего матча, и мы сами с нетерпением ожидаем его дебюта", - отметил Гарпенлёв.

По словам тренера, в первом матче турнира с чехами (2:1) его команда временами показывала тот хоккей, который Гарпенлёв ждет от своих подопечных. "Я доволен вчерашней победой над чехами, у нас было тяжелое начало, и мы должны играть лучше и лучше. Ряд периодов мы играли так, как нам нужно играть, и теперь так надо действовать целый матч", - подчеркнул он.