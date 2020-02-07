Федерация спортивной борьбы ждет объяснений от Махова по допинговому случаю

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России ожидает разъяснений от трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Об этом журналистам заявил президент федерации Михаил Мамиашвили.

"По Махову мы ждем сейчас его аргументации. Может, где-то допуск к самостоятельности чреват. Важно, чтобы человек находился под стопроцентным контролем", - заявил Мамиашвили.

Также президент федерации рассказал журналистам об итогах заседания штаба по контролю за подготовкой сборных к Олимпийским играм, прошедшего с участием министра спорта РФ Олега Матыцина. "Пробежались по насущным темам, логистике и подготовке. Есть нюансы, но они в рабочем порядке, проходят красной нитью. Надо избавить себя от разного рода глупостей, нарушения правил, есть Минспорт, ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство], ОКР [Олимпийский комитет России], нужно застраховать себя и не совершать глупостей до Олимпиады", - заявил Мамиашвили.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали в греко-римской борьбе и одну бронзовую награду в вольной борьбе.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.