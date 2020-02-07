Матыцин заявил, что приняты меры по уменьшению риска заражения спортсменов коронавирусом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что принимаются все необходимые меры для минимизации риска заражения спортсменов коронавирусом. Об этом он сообщил журналистам.

Планы сборной России по участию в ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса

"Принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать риски. Мы находимся в общей системе здравоохранения России. Мы понимаем, что наша главная задача - здоровье спортсменов, тренеров и всех специалистов. В случае экстренных решений, они будут экстраполироваться в сферу спорта", - сказал Матыцин.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что планы национальной команды по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за коронавируса.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.