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Китайская вирусная пневмония

Матыцин заявил, что приняты меры по уменьшению риска заражения спортсменов коронавирусом

Ранее Станислав Поздняков заявил, что планы национальной команды по участию в Олимпийских играх могут быть скорректированы из-за коронавируса
Министр спорта России Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что принимаются все необходимые меры для минимизации риска заражения спортсменов коронавирусом. Об этом он сообщил журналистам.

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"Принимаются необходимые меры, чтобы минимизировать риски. Мы находимся в общей системе здравоохранения России. Мы понимаем, что наша главная задача - здоровье спортсменов, тренеров и всех специалистов. В случае экстренных решений, они будут экстраполироваться в сферу спорта", - сказал Матыцин.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что планы национальной команды по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за коронавируса.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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