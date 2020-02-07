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Шведские хоккейные игры

Игра с россиянами на Еврохоккейтуре станет для шведа Фагемо реваншем за поражение на МЧМ

Матч с россиянами станет для форварда дебютом в национальной сборной Швеции

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Швеции по хоккею Самуэль Фагемо рассматривает предстоящий матч третьего этапа Евротура с россиянами как реванш за поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

19-летний Фагемо стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 13 очков (8 голов + 5 результативных передач). Россияне в полуфинале выиграли у сборной Швеции в овертайме со счетом 5:4.

"Мы проиграли в том полуфинале сборной России, и я вижу завтрашний матч как реванш. То поражение в овертайме было тяжелым для нас, но мы здорово провели игру за бронзовые медали, скрасив ту неудачу", - сказал он.

Матч с россиянами на Шведских играх станет для Фагемо дебютом в национальной сборной Швеции. Игрок впервые принял участие в тренировке команды в пятницу после того, как в составе "Фрёлунды" выиграл во вторник Лигу чемпионов.

"У меня особые чувства в связи с завтрашним дебютом. Я сыграю при своих болельщиках на такой прекрасной арене", - подчеркнул он.

Матч между сборными России и Швеции пройдет 8 февраля, начало в 18:15 мск.

Теги
Шведские хоккейные игры
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