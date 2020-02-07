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Зимние олимпийские виды спорта

Ханю побил мировой рекорд в короткой программе на Турнире четырех континентов

Японец получил за прокат 111,82 балла
Юдзуру Ханю EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Юдзуру Ханю
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 7 февраля. Японский фигурист Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе на Турнире четырех континентов в Южной Корее. Соревнования проходят в Сеуле.

25-летний японец получил за прокат 111,82 балла. Он побил собственный рекорд, который установил в 2018 году на этапе серии Гран-при в Москве - 110,53. Второе место после короткой программы занимает китаец Цзинь Боян (95,83), третьим идет американец Джейсон Браун (94,71).

Ханю является двукратным чемпионом Олимпийских игр (2014, 2018), также на его счету две золотые (2014, 2017), три серебряные (2015, 2016, 2019) и одна бронзовая (2012) медали чемпионатов мира.

Произвольную программу мужчины представят 9 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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