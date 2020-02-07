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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Сальников: Международная федерация плавания по-прежнему не намерена отбирать ЧМ у России

В июле 2019 года бюро FINA приняло решение провести ЧМ по плаванию на короткой воде 2022 года и ЧМ по водным видам спорта 2025 года в Казани
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Максим Туманов/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) не предпринимает действий по переносу из России права проведения в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года и чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом ТАСС сообщил член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В июле 2019 года бюро FINA приняло решение провести чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года и мировое первенство по водным видам спорта 2025 года в Казани.

"Нет никаких оснований считать, что что-то не в порядке. Никаких сигналов и информации, что что-то идет вразрез с достигнутыми договоренностями, а самое главное, подписанными документами, нет. Никаких движений по переносу со стороны FINA не поступало", - заявил Сальников.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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