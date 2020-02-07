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Шведские хоккейные игры

Гарпенлёв: несколько клубов КХЛ не отпустили шведских игроков в сборную из-за плей-офф

В составе команды на Шведских играх выступает пять игроков КХЛ

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не отпустили игроков в сборную Швеции на третий этап Евротура, объяснив это тем, что хоккеистам нужно готовиться к плей-офф. Об этом журналистам рассказал главный тренер шведской команды Юхан Гарпенлёв.

В составе команды на Шведских играх выступает только пять игроков КХЛ: вратари Ларс Юханссон (ЦСКА) и Магнус Хелльберг (СКА), защитники Клас Дальбек (ЦСКА) и Лукас Бенгтссон (СКА), нападающий Мальте Стрёмвалль ("Сочи"). Также в сборную Швеции вызывались форварды Андре Петерссон ("Динамо", Москва), Марио Кемпе (ЦСКА), Микаэль Викстранд ("Ак Барс") и защитник Виктор Лёв ("Йокерит"), но потом эти хоккеисты были заменены в составе команды на других.

"Клубам КХЛ не нравится, что их игроки уезжают в сборную перед плей-офф. Я не могу ничего поделать, это выше меня. Не считаю, что это хорошо, поскольку хочу, чтобы у меня играли лучшие", - сказал Гарпенлов.

Тренер пока не знает, будет ли команда комплектоваться перед чемпионатом мира в основном игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в последние годы.

"Мы не знаем, какая команда у нас будет на чемпионате мира. У нас много игроков НХЛ, последние три года к нам после первого раунда плей-офф приезжало порядка 20 игроков, но сейчас я не знаю, сколько хоккеистов оттуда у нас будет. Этот процесс селекции начнется в апреле, и мы посмотрим на ситуацию, когда чемпионат мира начнется. Мы хотим, чтобы у нас играли лучшие", - отметил Гарпенлёв.

Чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

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Шведские хоккейные игры
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