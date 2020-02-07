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Зимние олимпийские виды спорта

Итальянский фигурист Грассль заявил, что хочет пройти стажировку в группе Тутберидзе

Спортсмен на прошедшем чемпионате Европы в Австрии занял четвертое место

ТАСС, 7 февраля. Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о желании пройти стажировку в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Комментарий 17-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru".

"Мне очень нравится Россия, и я хотел бы поехать летом на стажировку в группу Этери Тутберидзе. Я спрошу у нее, можно ли мне будет приехать летом на две недели или в мае. Знаю, что это будет очень сложно, но я хочу попробовать новые техники. Мой тренер Лоренцо Магри постарается помочь мне все это организовать", - сказал Грассль.

Также итальянец рассказал, что уже имел опыт работы с российскими тренерами: "Я занимался в Италии в лагере Алексея Мишина. У нас в стране проходит много стажировок с его участием, и фигуристы из сборной Италии всегда занимаются с ним. Мне действительно комфортно работать под руководством Мишина - с ним я оттачиваю прыжки".

Грассль является двукратным чемпионом Италии, на прошедшем чемпионате Европы в Австрии он занял четвертое место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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