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Олимпиада-2020 в Токио

Гречанка Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии
Анна Коракаки EPA/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Анна Коракаки
© EPA/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 7 февраля. Олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки начнет эстафету олимпийского огня в преддверии Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Впервые в истории женщина станет первым факелоносцем в эстафете олимпийского огня.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии. После недели путешествия по Греции огонь специальным рейсом будет доставлен в Японию. В течение 121 дня эстафета олимпийского огня посетит 47 префектур Японии, 24 июля в Токио эстафета завершится во время церемонии открытия летних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 9 августа.

Коракаки выиграла золотую и бронзовую медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде-2016, которая прошла в бразильском Рио-де-Жанейро. Также она является чемпионкой мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2019.

Теги
ЯпонияГрецияОлимпиада-2020 в Токио
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