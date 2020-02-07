Винер-Усманова рада ошибке сборной России в групповых упражнениях в квалификации Гран-при

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что ошибка, которую допустили отечественные гимнастки в групповых упражнениях с пятью мячами в квалификации московского этапа Гран-при, пойдет ее команде только на пользу. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

"Они показали себя очень прилично, но в конце была ошибка, которую сделала, между прочим, олимпийская чемпионка. Анастасия Близнюк очень старалась правильно отбить мяч, но, к сожалению, он полетел не туда. Это упражнение такое: небольшая помарка, и все рушится. И считаю, что для первых соревнований, которые прошли в этом году, они выступили нормально", - заметила Винер-Усманова.

Главный тренер отметила, что российские гимнастки, выступающие с групповыми упражнениями, выполняют элементы в таком темпе, с которым никто другой никогда этого сделать не сможет. "У нас есть своя методика, при которой эти гимнастки могут работать индивидуально. Это первое соревнование на прямом пути к олимпийскому Токио, и не все сейчас получилось. Но когда они все чисто сделали на разминке, то я пожелала, чтобы также сделали и в Японии", - сказала Винер-Усманова.

"Но ошибка должна была состояться. Потому что если бы они сделали сейчас все идеально, то заранее повесили бы себе олимпийские медали на шею. А теперь нет повода расслабляться, поэтому очень хорошо, что они сделали ошибку. У нас есть финал, где они должны себя показать еще лучше", - заключила главный тренер.

Финал Гран-при в групповых упражнениях пройдет в воскресенье. Днем ранее спортсменкам предстоит выступить в квалификации упражнений с тремя обручами и двумя парами булав.