Российские теннисистки повели в матче Кубка Федерации против сборной Румынии

Счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу россиянок. Во второй игре дня Вероника Кудерметова (38) встретится с румынкой Аной Богдан (90). Остальные встречи пройдут в субботу. Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.