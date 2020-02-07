Российские теннисистки повели в матче Кубка Федерации против сборной Румынии

ТАСС, 7 февраля. Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Елену-Габриэлу Русе в первой игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации с командой Румынии. Соревнования проходят в румынском городе Клуж-Напока.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 25-летней россиянки. Александрова занимает 28-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Рузе - 166-ю.
Счет в противостоянии до двух побед стал 1-0 в пользу россиянок. Во второй игре дня Вероника Кудерметова (38) встретится с румынкой Аной Богдан (90). Остальные встречи пройдут в субботу. Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.
В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.