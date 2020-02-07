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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Самсонов победил на первенстве России среди юниоров

Второе место занял Петр Гуменник, третье - Андрей Мозалев

ТАСС, 7 февраля. Даниил Самсонов завоевал золотую медаль первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Саранске.

Самсонов получил в сумме за две программы 261,22 балла. Второе место занял Петр Гуменник (258,42), бронзовая медаль досталась Андрею Мозалеву (250,07).

Самсонову 14 лет. Он стал двукратным победителем юниорского первенства страны, также на его счету бронзовая награда финала юниорского Гран-при. На зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне он занял третье место.

Позднее в пятницу произвольную программу также представят юниорки. Первенство России среди юниоров завершится 8 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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