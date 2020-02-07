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НХЛ

НХЛ во вторник продолжит переговоры с профсоюзом по продлению коллективного соглашения

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года

ТАСС, 7 февраля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во вторник встретится с представителями Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) для продолжения переговоров о продлении коллективного трудового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. Переговоры пройдут впервые с сентября, когда у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ и NHLPA приняли решение не выходить из соглашения.

"Я думаю, что конструктивный диалог, включающий некоторые оговоренные в рамках расширения договора изменения, который у нас был в то время, сыграл роль в том, что договор не был возобновлен [в сентябре], - заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. - Я думаю, что с тех пор мы добились большого прогресса. Надеюсь, что возвращение в переговоры приведет к дальнейшему развитию".

Также Дэйли отметил, что в рамках переговоров будет обсуждаться вопрос о будущем Кубка мира по хоккею, последний розыгрыш которого прошел в 2016 году, и участии игроков из НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине. В 2018 году игроки НХЛ впервые с 1994 года не приняли участие в зимней Олимпиаде. "Если нам повезет достичь общей позиции по продлению контракта, то Кубок мира станет частью договора. Даже если Международный олимпийский комитет (МОК) сделает все, о чем мы просим, единственный способ принять участие в Олимпийских играх в 2022 году - провести более масштабные переговоры с NHLPA, где мы сможем сказать, что рекомендуем ехать на Олимпиаду", - добавил он.

Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

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