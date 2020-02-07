{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры
Обновлено 

Самонов сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами

Встреча пройдет в Стокгольме в субботу

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов сыграет в воротах сборной России в матче второго тура Шведских хоккейных игр против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

На эту тему
Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура

Матч против сборной Швеции пройдет в Стокгольме в субботу, начало - 18:15 мск.

Самонов заменил Тимура Билялова в первом периоде матча между сборными России и Финляндии при счете 3:0 в пользу финнов. Больше команды ни разу не отличились, Самонов был признан лучшим игроком в составе россиян.

По сравнению с прошедшим матчем с финнами без изменений у сборной России остались две тройки. "Естественно, если мы кого-то меняем, значит что-то не получалось. У нас было теоретическое занятие, где мы разобрали игру, и подобрали нужные упражнения под ошибки, которые мы совершали. В первую очередь это упражнения под завершение, в обороне были моменты", - отметил Кудашов.

"Нельзя не упомянуть и о восстановлении, так как мы прилетели поздно, о функциональной подготовке перед завтрашним матчем", - добавил он.

В общем зачете Евротура лидирует сборная Финляндии, набрав 14 очков, на втором месте находится команда Чехии (11). Третьим идут шведские хоккеисты (10), сборная России замыкает таблицу (7).

Теги
Шведские хоккейные игры
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Чемпион Европы по кроссу шведский легкоатлет Фсиха подозревается в употреблении допинга
До 14 февраля 23-летний бегун должен сообщить, хочет ли он вскрытия пробы "В"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС