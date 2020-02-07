Самонов сыграет в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура со шведами

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов сыграет в воротах сборной России в матче второго тура Шведских хоккейных игр против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Матч против сборной Швеции пройдет в Стокгольме в субботу, начало - 18:15 мск.

Самонов заменил Тимура Билялова в первом периоде матча между сборными России и Финляндии при счете 3:0 в пользу финнов. Больше команды ни разу не отличились, Самонов был признан лучшим игроком в составе россиян.

По сравнению с прошедшим матчем с финнами без изменений у сборной России остались две тройки. "Естественно, если мы кого-то меняем, значит что-то не получалось. У нас было теоретическое занятие, где мы разобрали игру, и подобрали нужные упражнения под ошибки, которые мы совершали. В первую очередь это упражнения под завершение, в обороне были моменты", - отметил Кудашов.

"Нельзя не упомянуть и о восстановлении, так как мы прилетели поздно, о функциональной подготовке перед завтрашним матчем", - добавил он.

В общем зачете Евротура лидирует сборная Финляндии, набрав 14 очков, на втором месте находится команда Чехии (11). Третьим идут шведские хоккеисты (10), сборная России замыкает таблицу (7).