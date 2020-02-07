Самый дорогой билет на бой Александра Емельяненко и Исмаилова будет стоить 75 тыс. рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Цена самого дорогого билета на поединок российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова составит 75 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), в рамках которой пройдет бой.

"Самый дорогой билет будет стоить 75 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Поединок Исмаилов - Емельяненко пройдет 3 апреля в Москве.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.